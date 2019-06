Bonucci, De Ligt un’opportunità per riaffermarsi altrove

Con De Ligt sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus, in casa bianconera si apre un interrogativo legato al futuro di Leonardo Bonucci. Con l’olandese nella rosa bianconera, la titolarità dell’ex Milan è a rischio, visto che Chiellini è inamovibile. Un ruolo di centrale di riserva che non può andare bene ad un giocatore del calibro di Bonucci che, però, negli ultimi due anni ha vissuto momenti molto complicati dal punto di vista sportivo. Dall’epocale scelta di trasferirsi al Milan, passando per una stagione non indimenticabile con il club rossonero, per poi giungere al ritorno in bianconero e alla fiducia del popolo bianconero riconquistata a fatica. Ora, De Ligt, che di fatto chiude le porte della continuità a Bonucci. Lasciare la Juventus non è più un’ipotesi da scartare, andare alla ricerca di una squadra in grado di garantirgli un ruolo da protagonista è una necessità. In bianconero difficilmente potrà farlo, potrebbe farlo invece al Paris Saint-Germain, in un campionato dove sarebbe, insieme a Thiago Silva, tra i migliori nel ruolo di difensore centrale. E magari unirsi alla causa parigina, a caccia dell’agognata Champions League proprio come la Juventus.

Foto Twitter Juventus