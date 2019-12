Bonucci: “Con la Lazio servirà la massima attenzione. Gol subiti? Troppi, ci deve dare fastidio”

Leonardo Bonucci, difensore della Juve, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro la Lazio: “La partita di campionato ci ha insegnato che i dettagli e gli episodi fanno la differenza, piccole cose che cambiano i risultati. Avevamo avuto occasioni per chiuderla, poi gli episodi ci hanno girato contro. Incontriamo una squadra in ottima forma, ma noi arriviamo da trend positivo e questo ci lascia ben sperare. Abbiamo rivisto immagini di quella partita, Inzaghi ha dato idea ben precisa e attaccano molto la profondità, dobbiamo essere bravi a muoverci di reparto per arginare gli inserimenti, stiamo migliorando e questo fa parte di percorso di crescita, siamo a un ottimo punto ma non abbiamo espresso ancora il massimo. Immobile? Ciro lo conosciamo bene, sta attraversando un momento positivo e ha segnato tanti gol lavorando per la squadra, è così anche in Nazionale. Servirà massima attenzione, ma la Lazio non si riduce solo a Immobile. I gol subiti? Sono sicuramente troppi, sono un qualcosa che ci deve dare fastidio. Molti sono frutto di errori individuali, conta poco il cambiamento nel modo di giocare“, ha chiuso Bonucci.

Foto: Twitter ufficiale Juventus