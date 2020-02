Bonucci: “Con la Juve si gioca sempre per vincere, anche quando gli obiettivi sono già raggiunti”

Leonardo Bonucci, difensore della Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport tornando sulla vittoria contro l’Atletico Madrid in Champions League: “Per loro era un precedente negativo entrare dentro il nostro stadio. Da subito abbiamo approcciato la partita in maniera tosta, sapendo che quando scendi in campo con questa maglia giochi per vincere, sempre, anche quando hai già raggiunto i tuoi obiettivi. Abbiamo iniziato bene e poi trovato questa perla di Dybala, ha trovato un angolino meraviglioso da posizione quasi impossibile. Ero davanti a Oblak, lui non poteva vedere la palla avendo due uomini in barriera e gli ho detto ‘tira più forte che puoi’ ma non pensavo tirasse in quel modo”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus