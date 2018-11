Bonucci: “Con Juve e Milan ho sempre accettato i fischi. Sabato mi hanno infastidito perché…”

Intervenuto in conferenza stampa insieme a Roberto Mancini alla vigilia dell’amichevole tra Italia e Stati Uniti, Leonardo Bonucci è tornato a parlare dei fischi ricevuti sabato sera a San Siro nel match con il Portogallo: “Non mi sono mai fatto trascinare da certe cose, ma quando rappresenti la Nazionale vorresti non sentirle. Ringrazio chi mi è stato vicino in queste ore con messaggi pubblici, così come i tifosi che mi hanno supportato. Come ho già detto in più riprese, quando mi sono trovato a gestire i fischi giocando con le maglie di Juventus e Milan li ho sempre accettati e a volte condivisi, perché il tifoso è la parte passionale del calcio e vive la propria fede come crede. Sabato sono rimasto infastidito perché quando si gioca con la Nazionale, gli interessi dei club vanno messi da parte. Mi sono sempre schierato contro chi fischia, a me è successo anche che vengano presi di mira figli, mogli e madri. Non mi sono mai fatto trasportare da certe cose. Quando però le senti mentre rappresenti la tua nazione sarebbe meglio non riceverli. Ora voltiamo pagina, ringrazio tutti quelli che mi hanno incitato e dimostrato vicinanza”.

Foto: Twitter personale Bonucci