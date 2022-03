Bonucci: “Ci sono le basi per fare una grande risalita. Ai giovani abbiamo detto che avranno altre occasioni”

Leonardo Bonucci a Rai Sport ha parlato a poche ore dalla gara odierna contro la Turchia: “Da parte mia c’è la voglia di continuare per essere da esempio e guida per i giovani di questa maglia. Le 48 ore dopo l’eliminazione sono state dure, ci siamo ritrovati a bocca chiusa in silenzio dopo che questo gruppo ha vissuto di entusiasmo. Abbiamo poi provato a sdrammatizzare con i giovani dicendo loro che avrebbero avuto altre occasioni per andare al Mondiale e di pensare a noi che, invece, avevamo l’ultima occasione in questo senso. Poi il mister ha messo un punto sul passato e ci siamo ricollegati sul presente e sul futuro. Le basi ci sono per fare una grande risalita”.

FOTO: Instagram Bonucci