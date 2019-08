Bonucci: “Chiellini? Assenza pesante, ora tocca a De Ligt. Napoli? Mi aspetto risposte importanti”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato poco prima dell’atteso incontro con il Napoli, soffermandosi anche sull’assenza di Chiellini, ai microfoni di Sky Sport: “Chiellini? È un’assenza molto importante. Purtroppo sono infortuni che fanno parte del mestiere. Lui fortunatamente ha reagito bene, era carico per iniziare questo percorso che lo riporterà in squadra a marzo, quando si deciderà la stagione e avremo bisogno di lui. Ora sta a noi sopperire a questa grande mancanza, dando di più, ognuno di noi. Ora tocca a De Ligt? Ognuno di noi dovrà dare qualcosa in più con la mancanza di Chiellini. Io dovrò aiutare i giovani, soprattutto de Ligt, ma anche Demiral e Rugani. De Ligt deve stare tranquillo, perché se è arrivato alla Juve vuol dire che le potenzialità ci sono. Speriamo che darà subito il meglio. Quanto vale questo Juve-Napoli? Vale tre punti, vale tanto. Ci darà delle risposte importanti su questo percorso che abbiamo cominciato con Sarri. Siamo contenti di giocarla in casa perché i nostri tifosi ci daranno una spinta in più”.

Foto: Juventus Twitter