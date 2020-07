Bonucci: “Che orgoglio le 400 presenze con la Juve. Ma ora chiudiamo il discorso scudetto”

Leonardo Bonucci oggi, in occasione della sfida contro il Torino, tocca le 400 presenze con la Juve. Il difensore bianconero ha parlato così a Sky Sport pochi minuti prima della gara: “A livello personale oggi è un giorno importante. Entro a far parte di una cerchia ristretta di campioni che hanno vestito questa maglia ed è motivo di orgoglio. Ma c’è poco spazio per l’emozione perché l’obiettivo è continuare a vincere per chiudere il discorso campionato”.

Foto: Twitter ufficiale Juve