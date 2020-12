Bonucci: “Buona prestazione. Ora giochiamocela con il Barcellona”

Ai microfoni di Sky ha parlato Leonardo Bonucci al termine di Juve-Dinamo Kiev: “Abbiamo fatto una buona partita, vincere deve essere uno stimolo a fare bene a Barcellona: serve per far crescere l’autostima. Questa è la strada, credendo in quello che facciamo. Nell’ultimo quarto d’ora ci siamo allungati e abbassati e, salvo un’occasione concessa, abbiamo fatto un’ottima prestazione. Barcellona? Non sarà facile, andremo lì per fare la partita, fa parte del percorso di crescita così poi l’esperienza sarà maggiore. L’obiettivo minimo era passare agli ottavi e giocarcela col Barça. Sappiamo che dobbiamo crescere. Cambiamento ed evoluzione richiedono tempo per adattarci, siamo sulla buona strada. Siamo al punto dove dovevamo essere, se pensiamo che c’è stato un cambiamento alla guida della squadra senza aver fatto il precampionato e che tra una gara e l’altra si riposa poco“.

Foto: Twitter Bonucci