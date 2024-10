Bonucci: “Bremer teneva in piedi la difesa da solo. Grave perdita per la Juve”

Leonardo Bonucci, ex difensore, ha parlato a margine del Festival dello Sport di Trento, analizzando anche l’infortunio di Bremer della Juventus.

Queste le sue parole: “Bremer è una perdita importante per la Juve. Senza nulla togliere agli altri, il brasiliano ha dimostrato di tenere in piedi da solo la difesa della Juve. Ha uno strapotere fisico impressionante, come ha detto mister Thiago Motta chi giocherà al suo posto dovrà dare il 110% anche per lui”.