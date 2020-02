Bonucci: “Bisogna cambiare marcia, non possiamo accontentarci. Chi fa la differenza…”

Queste le parole di Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro il Milan (1-1): “Segnare fuori casa è importante, ma una squadra come la nostra non può accontentarsi di dover recuperare perché ha concesso troppo. Dobbiamo cambiare marcia, dare qualcosa di più e stare compatti. Serve di più da tutti. Abbiamo fatto anche una buona partita, ma il Milan pressava alto e in questo momento anche noi dobbiamo dare di più, mettere in pratica quanto facciamo in settimana e crescere come squadra. Siamo in corsa su tutti i fronti ma c’è da migliorare: muovere più velocemente il pallone, non innamorarsi troppo. Chi fa la differenza l’abbiamo negli ultimi 30 metri, la palla deve arrivare a loro. L’assenza di Ibrahimovic al ritorno? Zlatan è un osso duro, sarà una perdita importante per il Milan ma dobbiamo guardare in casa nostra e crescere. Manca un mesetto prima della sosta, e c’è da dare tutto noi stessi. Ad aprile poi ci aspetterà un tour de force”, ha chiuso Bonucci.

