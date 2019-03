Bonucci: “Avrei firmato per vincere martedì e perdere oggi”

Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Genoa: “Sconfitta indolore? Fino a un certo punto, perdere non è mai bello perdere. Ma se doveva capitare, meglio oggi che in altre circostanze. La squadra ha fatto fatica a rigenerare energie dopo averne spese tante per passare il turno in Champions. È un incidente di percorso che deve farci riflettere, ma arriva prima della sosta e ci darà la possibilità di pensarci su. Stiamo facendo qualcosa di leggendario, abbiamo perso la prima partita dopo 29 giornate e ci può stare. Ora ci concentriamo sulle partite che verranno dopo la sosta per conquistare lo scudetto e prepararci alla sfida di Amsterdam. Avrei firmato per vincere martedì e perdere oggi”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus