Bonucci: “Allegri molto vicino allo stile del Real Madrid. Lo vedrei bene ai blancos”

21/04/2026 | 17:46:45

Leonardo Bonucci, ex difensore di Juve e Milan, a margine di un evento a Madrid ha parlato del suo ex tecnico, Massimiliano Allegri.

Queste le sue parole: “Per il suo modo di gestire uno spogliatoio e per il suo modo di intendere il calcio, Allegri è veramente molto vicino allo stile del Real Madrid. Sa togliere le responsabilità dalle spalle dei giocatori, permettendogli di giocare con la massima libertà. Vedo bene Allegri perché è molto simile ad Ancelotti nel modo di gestire lo spogliatoio. Se Ancelotti ha vinto al Real Madrid, con Allegri ci sono delle buone chances”.

Foto: sito Juventus