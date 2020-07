Bonucci al veleno: “E’ il mio scudetto più bello. Dedicato a chi voleva i playoff”

Leonardo Bonucci ha commentato su Instagram il nono scudetto consecutivo della Juve e non sono mancate le bordate. “Da Capitano di una grande squadra. In un anno surreale. Con una pandemia. Contro tutto e tutti. Per i nostri tifosi. Per chi voleva i playoff. Per chi credeva di poterlo vincere al posto nostro. Per chi ha criticato. Per chi non ci credeva più. IL MIO PIU’ BELLO”.

Foto: Twitter Juve