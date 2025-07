Bonny si presenta all’Inter: “Ronaldo il Fenomeno è il mio idolo sin da bambino”

06/07/2025 | 18:21:35

l nuovo volto dell’attacco dell’Inter, Ange-Yoan Bonny, si è presentato ai tifosi attraverso un’intervista ai canali ufficiali del club. Arrivato dal Parma, il classe 2003 francese ha svelato alcuni aspetti curiosi del suo passato e della sua carriera, iniziata quasi per caso. “Da piccolo ero iperattivo, il judo non bastava a farmi sfogare. Così mia mamma mi ha iscritto a una squadra di calcio quando avevo cinque o sei anni. È stato un colpo di fulmine e da lì non ho più smesso”, ha raccontato Bonny. Curiosamente, l’attaccante non ha sempre giocato nel suo attuale ruolo: “Fino ai 16-17 anni ero un centrocampista. Poi mi hanno spostato in attacco… direi che è andata bene, visto com’è proseguita la mia carriera”, ha detto con un sorriso. Nel ricordare i momenti più belli della sua giovane carriera, Bonny ha scelto una rete in particolare: “Il mio gol più bello? Quello segnato a Monza il 15 marzo scorso. Era una sfida salvezza. All’84’, ho preso palla a centrocampo, ho superato due difensori e ho calciato a giro sul secondo palo. È finita 1-1, un gol bello e importante”. Inevitabile una domanda sui suoi idoli: “Da bambino ammiravo Cristiano Ronaldo, ma il mio preferito nella storia dell’Inter è Ronaldo il Fenomeno. Un grandissimo attaccante, uno che ha cambiato il ruolo”

Foto: insta Inter