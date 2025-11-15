Bonny: “L’Inter è un club esigente. Giocare a San Siro ti toglie il fiato”

15/11/2025 | 11:04:19

L’attaccante dell’ Inter, Ange-Joan Bonny, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo ambientamento in nerazzurro.

Queste le sue parole: “Ho capito che serve tempo per capire dove sei, per realizzare quanto grande sia questo club. Poi, quando lo hai capito, devi renderti conto del livello della squadra, che si alza continuamente, già dall’allenamento: l’Inter è molto esigente, ti chiede sempre di più, ma mi trovo benissimo e imparo…”.

Voglia di imparare ma anche tanta emozione. Come quella alla sua prima volta in uno stadio storico come il “Meazza” con una maglia molto pesante come quella dell’Inter. La prima volta però a San Siro è stata la stagione scorsa quando vestiva la maglia del Parma: “Ero frastornato – ha proseguito – lo stadio è così grande che sembra non finire mai, toglie il fiato. Quando giochi per l’Inter è diverso, ho avuto la fortuna di segnare subito col Toro: dopo il boato, nel rumore, non senti più niente. È bello, perché è tutto ovattato, è solo emozione”.

Foto: sito Inter