Bonny-Inter e Ricci-Milan, in arrivo la settimana delle visite

29/06/2025 | 18:26:05

Due trattative indirizzate o riapertesi a sorpresa e ormai al traguardo. Stiamo parlando di Ange-Yoan Bonny all’Inter e Samuele Ricci al Milan: i nerazzurri erano da oltre un mese sull’attaccante, non c’è stata alcuna interferenza plausibile di altri club, la settimana che arriva sarà quella delle visite (entro martedì) in modo da consegnarlo al più presto a Chivu, magari per i quarti del Mondiale per Club se l’Inter passerà il turno. Su Samuele Ricci vige una cantilena stonata: era da mesi nel mirino del Milan… Certo, non discutiamo e ne abbiamo parlato: ma la svolta che vi abbiamo svelato martedì ha fatto la differenza, la riapertura a sorpresa dei contatti con il Torino, un rapido accordo per 25 milioni. Ricci sta concludendo le vacanze, anche per lui la settimana in arrivo dovrebbe essere quella giusta per gli esami strumentali e l’annuncio.

Foto: insta personale bonny ricci

