Bonny: “Il calcio è stato un colpo di fulmine. L’Inter? Ho lavorato duramente per realizzare i miei sogni”

29/10/2025 | 15:36:11

Bonny ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter: “Il calcio è stato un colpo di fulmine. Quando da bambino ho messo per la prima volta i piedi sul campo ho provato una sensazione incredibile e ho capito che non avrei più potuto farne a meno. Inter? Un grandissimo Club, da bambino hai dei sogni e quando cresci quegli stessi sogni diventano degli obiettivi e io ho lavorato duramente per ottenerli. Le mie caratteristiche? Velocità, potenza, grinta… sono tante le caratteristiche che mi hanno aiutato ma credo che più di tutto mi abbia guidato il piacere che provo quando gioco a calcio. In Italia hanno cominciato a chiamarmi Angelo ma in Francia ovviamente mi hanno sempre chiamato Yoan e da qui è nato il soprannome che mia mamma mi aveva dato quando ero bambino: : yo-yo, ma solo lei poteva chiamarmi così!”

foto sito Inter