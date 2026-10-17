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Bonny: “È sempre bello vincere così. Avere un gruppo così ampio è la nostra forza”

17/10/2026 | 20:25:08

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L’attaccante dell’Inter, Ange Bonny, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Bologna. Queste le sue parole:
“È sempre bello vincere così, siamo tutti contenti. Il mio obiettivo personale? Più che un obiettivo personale, credo dobbiamo averlo di squadra. Chiunque è entrato ha fatto un gran lavoro. La fiducia di Chivu? Abbiamo un grande gruppo. Quando arriva il tuo momento devi essere pronto, il mister da la fiducia a tutti. Avere un gruppo così ampio è la nostra forza”.
Foto: X Inter