Bonny e l’Inter: dal 17 maggio al traguardo

28/06/2025 | 14:26:36

Ange-Yoan Bonny e l’Inter: vi abbiamo svelato tutto dallo scorso 17 maggio quando lo avevamo accostato solo al club nerazzurro, eppure in quei giorni venivano attribuiti club di ogni tipo all’attaccante francese del Parma. Invece, l’Inter aveva guadagnato la pole senza perderla malgrado le interpretazioni fantasiose delle ultime ore. Operazione da 25 milioni soltanto da formalizzare. Poi sarà Chivu a decidere se convocare Bonny oppure no per il Mondiale per Club, l’importante per l’Inter è tagliare il traguardo dopo un lungo e convinto inseguimento.

Foto: Instagram Bonny