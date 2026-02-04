Bonny: “Davanti la concorrenza è alta, ma va bene così. Speriamo di fare sempre bene”

04/02/2026 | 23:17:32

Ange-Yoan Bonny ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il successo per 2-1 contro il Torino.

Queste le sue parole: “Torino avversario sempre complicato, siamo contenti per aver superato il turno. Qualche volta serve lottare, oggi l’abbiamo fatto”. Davanti tanta concorrenza e tanta qualità. “Tanti attaccanti che fanno bene, siamo tutti a disposizione e speriamo che continuiamo tutti così”.

Foto: sito Inter