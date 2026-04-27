Bonny, dalla prima esclusiva di un anno fa all’impatto sul mondo Inter (tra alti e bassi)

27/04/2026 | 11:46:46

Quasi un anno dopo l’esclusiva che vi abbiamo raccontato sull’approdo all’Inter, Bonny e i nerazzurri fanno i conti sulle statistiche dell’ex Parma. L’attaccante si è fatto ormai conoscere dal pubblico interista, veloce e potente, dotato di grande fisico, Bonny è un centravanti che gioca per la squadra e sa creare pericoli anche nell’uno contro uno. Ieri ha giocato titolare contro il Torino, non sfoderando di certo una grande prestazione, ma accumulando altra esperienza verso una prossima stagione che dovrebbe essere ancora a Milano. Nella sua prima stagione agli ordini di Chivu a Milano, Bonny ha raccolto 7 reti tra campionato e Coppa Italia, collezionando anche 4 assist. Tra prestazioni che hanno rubato l’occhio e altre da subentrato nelle quali ha impattato poco, l’attaccante ha vissuto una prima annata milanese tra alti e bassi che lo hanno fatto maturare, un talento sul quale Chivu continuerà a lavorare nonostante l’ombra di un possibile cambio modulo nella prossima stagione.

foto x inter