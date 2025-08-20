Inter, Bonny: “Cercherò di prendermi il mio spazio. Su Chivu…”

20/08/2025 | 09:45:35

Tra le colonne dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sono presenti le dichiarazioni rilasciate dall’attaccante dell’Inter, Ange-Yoan Bonny. Di seguito le sue parole: “Ci siamo preparati come si deve. Le amichevoli mi sono servite per capire come gioca la squadra, in cosa posso essere più utile e cosa i compagni si aspettino da me. Gran parte del gruppo si conosce da anni, ma anche noi nuovi ci stiamo adattando bene. La preparazione è stata dura, ma ora le gambe iniziano a girare. L’intensità degli allenamenti è la cosa che mi ha colpito di più, ma è necessaria. Capisci che stai mettendo benzina nel serbatoio e che ti servirà dopo. Visti gli obiettivi, una squadra come l’Inter deve essere pronta a giocare tante partite e a non lasciare indietro niente”. Sul primo mese in nerazzurro: “È stato un mese di adattamento, scoperta e fatica, ma tutto davvero bello. Sono arrivato in un mondo completamente nuovo, però i compagni mi hanno accolto come fossi un loro fratellino. Tutti insieme fanno respirare un’atmosfera quasi familiare”. Su Chivu: “Il rapporto con lui non è cambiato: è lo stesso mister di Parma, solo a un livello più alto, ma con uguali qualità. È diretto, esigente, onesto. Sono molto contento di averlo incontrato nel momento giusto della mia carriera: gli devo tantissimo, se sono qui è anche merito suo. Ora sono carico e cercherò di prendermi il mio spazio, perché questo è solo l’inizio. Ma un inizio che mi piace”.

Foto: X Inter

