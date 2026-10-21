Bonny: “Chivu? Ha avuto un impatto enorme su di me. Non importa se parto titolare oppure no”

21/10/2026 | 20:51:12

L’attaccante dell’Inter, Ange Bonny, ha parlato ai microfoni di Prime Video. Queste le sue parole a pochi minuti dal match con lo Shakhtar:

“Sono felice del reparto offensivo, non importa se parto oppure no. Chivu ha avuto un impatto enorme su di me all’Inter, è umano, gli si può dire le cose in faccia. Aiuta la squadra. Thuram? È un giocatore davvero forte della squadra. Siamo l’Inter e avremmo tutto il rispetto per lo Shakhtar e faremo di tutto per portarla a casa”.

Foto: X Inter