Bonny: “A 17 anni era fatta con la Juve, mi trovarono un problema alle visite”

19/03/2026 | 16:20:16

Bonny ha concesso un’intervista a L’Equipe: “La serata che vorrei rivivere, paradossalmente, è la più triste. Avevo 17 anni e stavo per lasciare Châteauroux per la Juve. Durante le visite mediche i dottori hanno scoperto un problema: secondo loro non andava bene… In sostanza mi hanno detto che giocare a calcio sarebbe stato complicato. Passi dal trasferirti alla Juventus a ritrovarti con niente: è un duro colpo per un ragazzo pieno di sogni. Tornato a casa, sono andato direttamente al parcheggio. I miei amici stavano male quanto me, come se fosse successo a loro. Ho capito su chi potevo contare. Non lo dimenticherò mai. Ecco perché gli amici sono importanti… e anche i parcheggi! Quando ho firmato per l’Inter (lo scorso luglio), è lì che l’ho annunciato a tutti. Mia madre è il mio eroe, ma anche una grande amica, la migliore. Le racconto tutto. È arrivata dalla Costa d’Avorio in Francia a 26 anni e mi ha avuto a 27. Non conosco mio padre, non l’ho mai visto. Puoi immaginare, costruirti delle storie, ma non è così doloroso: non senti la mancanza di ciò che non hai mai conosciuto. Mia mamma ha fatto da mamma e da papà e poi ho incontrato Franck, che chiamo “zio”: ex giocatore di pallamano, appassionato di tutti gli sport. È stato lui a prendermi sotto la sua ala per il calcio. Dai 9 anni fino alla mia partenza per l’Italia (agosto 2021) non ha saltato una partita. È un pilastro nella mia vita”.

foto x inter