Bonny: 25 milioni e passa spesi bene. Ora l’Inter non ha più quiz in attacco

17/10/2025 | 19:31:06

Ange-Yoan Bonny potrebbe essere titolare nell’Inter che domani sera sfiderà la Roma, ma il discorso è un altro e chiama in causa il concetto di affidabilità. L’Inter aveva deciso di investire poco più di 25 milioni, bonus compresi, per un attaccante che aveva apprezzato a Parma, che aveva l’avallo di Chivu e che era stato individuato diverse settimane prima. Si trattava di aspettare il momento giusto per piazzare l’affondo decisivo, Bonny aveva dato la precedenza all’Inter e non avrebbe cambiato idea. L’ambientamento procede benissimo, fin da ora di può parlare di acquisto destinato a essere sempre più azzeccato. Soprattutto: adesso l’Inter non ha più un quiz in attacco quando manca uno tra Thuram e Lautaro, considerando che l’assortimento è completato da Pio Esposito. La scorsa stagione, tra Arnautovic e Taremi, non era proprio la stessa cosa.

FOTO: X Inter