Boninsegna: “Se l’Inter vince la sfida contro il Napoli, può credere allo scudetto”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex Inter e Juve, Roberto Boninsegna ha così parlato della corsa scudetto: “È ancora tutto aperto, c’è tanto da giocare. Il Napoli ha fatto un’ottima prima parte di campionato ma questa pausa insolita potrebbe aver creato anche dei problemi. Scontro diretto con l’Inter? Una vittoria nerazzurra sarebbe una boccata d’ossigeno per squadra e ambiente: se l’Inter vince questa partita, può credere allo Scudetto. I nerazzurri così come Milan e Juve possono recuperare. Il ritorno di Lukaku è un fattore chiave per l’Inter”.

Foto: Instagram Inter