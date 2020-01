Bonifazi-Spal, dall’accelerata di questa mattina alla chiusura confermata

Questa mattina vi avevamo raccontato di come quello di oggi sarebbe stato il giorno decisivo per il ritorno di Kevin Bonifazi alla Spal. E così è stato, tutto confermato, operazione completata in prestito con obbligo di riscatto. Il tentativo del Bologna, che aveva fatto un sondaggio approfondito ma che poi ha dovuto memorizzare il netto vantaggio accumulato dalla Spal, è risultato tardivo.

Foto: Twitter Spal