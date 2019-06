Bonifazi: “Futuro? Tornerò al Torino, poi vedremo cosa accadrà”

Il difensore della Nazione italiana Under 21, Kevin Bonifazi, ha parlato nel corso di una conferenza stampa tenutasi poco fa nel centro sportivo di Formello. Queste le sue dichiarazioni: “Futuro? Vorrei giocare ma non so dove. Sono felice di aver un contratto con il Torino. Tornerò lì, poi ci sarà il mercato e vedremo cosa accadrà. Non ho ancora sentito Mazzarri. Sto lavorando ogni giorno in vista dell’Europeo, vedo il gruppo molto affiatato, il livello è alto. Vorrei essere un protagonista, poi aspettiamo le scelte del mister”.

Foto: twitter ufficiale Spal