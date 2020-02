Bonifazi, Cerri e Zukanovic si presentano: “Siamo qui per centrare l’obiettivo prefissato della salvezza”

Giorno di presentazione in casa Spal. Pochi istanti fa la società estense ha presentato alla stampa i nuovi arrivi del mercato invernale Kevin Bonifazi, Alberto Cerri e Ervin Zukanovic.

Di seguito una parte delle loro dichiarazioni.

“Sono tornato – dice Bonifazi l’ex difensore del Torino – per le persone che costituiscono la società: dal presidente ai magazzinieri. Faccio fatica a trovare qualcuno con cui non abbia avuto un buon rapporto. Qui abbiamo fatto buone cose e personalmente volevo dare una mano a raggiungere l’obiettivo della salvezza“.

Poi è il turno dell’ex attaccante del Cagliari Cerri.

“Ho colto al volo l’opportunità di venire qui. Sono carico per centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati. Sono sempre stato innamorato della città. Mi ha sorpreso in positivo il centro sportivo che è cambiato dalla B a oggi”.

Infine ha parlato Zukanovic, l’ex difensore del Genoa.

“Ho già giocato per la salvezza in una piazza più pesante. In questo momento ho visto una squadra che ha bisogno di uomini veri. Siamo un gruppo buono e sano, con una società pulita alle spalle. Ci sono tutte le condizioni per poter lavorare bene. Dobbiamo essere uniti e avere la giusta dosa di cattiveria. Servirà grande coraggio e voglia di battagliare. L’importante sarà uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto”.