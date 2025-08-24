Boniface torna il Germania. Il Milan valuta

24/08/2025 | 11:37:01

Victor Boniface tornerà in Germania in giornata. Il Milan per ora non chiuderà la trattativa con il Bayer Leverkusen definita in settimana. Una decisione è attesa in giornata. I rossoneri valuteranno con attenzione la situazione. Boniface non ha superato le viste mediche, legate alle condizioni del ginocchio destro. Il giocatore si è rotto due volte il crociato in passato ed evidentemente non è al 100%. Milan al lavoro per possibili soluzioni.

Foto: sito Bayer Leverkusen