Boniface, terminata la prima parte di visite mediche

22/08/2025 | 17:23:51

Victor Boniface ha terminato la prima parte delle visite mediche. L’attesissimo attaccante è pronto per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Milan. Ora, però, l’ex Leverkusen dovrà spostarsi al centro medico “Ambrosiano” per l’idoneità sportiva. Dopodiché il calciatore nigeriano apporrà la firma sul contratto. L’interesse dei rossoneri per Boniface risale al 10 luglio, quando Gianluigi Longari parlò per primo di una valutazione concreta. Il calciatore era il preferito del direttore sportivo Igli Tare, che ora può dirsi soddisfatto di aver portato a termine l’operazione.

Foto: Instagram Leverkusen