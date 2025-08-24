Boniface, perché il Milan ha sbagliato tutto

24/08/2025 | 23:05:00

Victor Boniface non sarà il nuovo attaccante del Milan, a conferma di quanto era già abbastanza chiaro da venerdì scorso. Lo ha confermato nel pomeriggio il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ma ci permettiamo di dire che il Milan ha sbagliato tutto. I dirigenti di una volta, con lo storico sugli infortuni come nel caso di Boniface, avrebbero fatto fare le visite in una località segreta per poi prendere una decisione definitiva. Invece, dal nostro punto di vista il Milan ha esposto inutilmente Boniface a telecamere e selfie, pur sapendo che era una situazione a rischio. Sarebbe stato importante procedere senza eco mediatica, in modo da tirare le somme alla larga dalle luci dei riflettori. La soluzione ideale per il Milan e per il ragazzo, la strategia silenziosa: sarebbe stato importante pensarci prima e non dopo, non sarebbe stato difficile. Peccato.

