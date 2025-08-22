Milan, ecco Boniface: i numeri della sua ultima stagione

22/08/2025 | 17:20:55

Victor Boniface sta per diventare il prossimo attaccante del Milan. Un colpo voluto dai rossoneri che risale al 10 luglio scorso, quando Gianluigi Longari parlò per primo di una valutazione concreta per il giocatore in cima alla lista delle preferenze del ds Igli Tare. Ma com’è andata l’ultima stagione dell’ormai ex Bayer Leverkusen? La punta nigeriana ha collezionato nella passata annata calcistica in Bundesliga 8 reti e un assist in 19 gare disputate (1014 minuti). I problemi fisici (out da fine novembre a fine gennaio) hanno condizionato il suo percorso nella massima serie tedesca, dove il nativo di Akure ha messo a segno in media un gol ogni 127′, praticamente 0,4 reti a partita. Numeri da attaccante affidabile nonostante lo stop di due mesi. I tiri tentati sfiorano quota 3 (2,7 precisamente), con 0,9 tentativi verso lo specchio della porta avversaria. Alla voce “contrasti aerei”, in Bundes, Boniface ha vinto il 58% dei duelli (1,7). Un dato negativo, quello dei calci di rigore. Su un solo tentativo, l’ex Union Saint-Gilloise si è lasciato ipnotizzare da Kevin Trapp (gara terminata 2-1 in favore del Leverkusen).

Foto: Instagram Boniface