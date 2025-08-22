Boniface-Milan, visite terminate: in arrivo la firma

22/08/2025 | 17:30:14

Victor Boniface ha terminato anche le visite per l’idoneità sportiva. L’attesissimo attaccante è pronto per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Milan. Ora, l’ex Leverkusen dovrà soltanto apporre la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo. L’interesse dei rossoneri per Boniface risale al 10 luglio, quando Gianluigi Longari parlò per primo di una valutazione concreta. Il calciatore era il preferito del direttore sportivo Igli Tare, che ora può dirsi soddisfatto di aver portato a termine l’operazione.

Foto: Instagram Boniface