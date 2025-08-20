Boniface-Milan, trattativa in stato avanzato. E su Vlahovic…

20/08/2025 | 15:54:53

Il Milan ha deciso di affondare per Victor Boniface, attaccante in uscita dal Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto per un’operazione di circa 30-32 milioni. La famosa prima scelta di Tare, come raccontato da Gianluigi Longari lo scorso 10 luglio. A quei tempi la valutazione era più alta, il direttore sportivo del Milan ha continuato a lavorare per abbassarla e ora aspetta il semaforo verde. Il Milan, comunque, continua a seguire la vicenda Vlahovic, non è completamente esclusa la possibilità di fare un doppio attaccante, considerato che Gimenez – arrivato lo scorso gennaio – non è forse in cima ai gradimenti di Allegri. La situazione legata a Vlahovic è molto complessa e umorale, può accadere di tutto, ma va seguita.

Foto: Instagram Boniface