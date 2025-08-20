Boniface-Milan, Hojlund-Napoli. Il Villarreal insiste per Pinamonti

20/08/2025 | 23:10:09

Il Milan sta definendo gli ultimi dettagli per Victor Boniface dopo la mossa del pomeriggio che ha portato il club rossonero a trovare tutti gli accordi con il Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto per un’operazione complessiva di circa 30 milioni. E così ora il Napoli può provare a chiudere per Hojlund, magari strappando la formula giusta e comunque mettendo a disposizione di Conte un attaccante con le stesse caratteristiche di Lukaku che ne avrà per diversi mesi. Nel pomeriggio il Napoli ha sondato anche Pinamonti che ha il Villarreal in pressing, lo stesso club che ha ormai definito l’arrivo dal Chelsea del difensore Veiga (ex Juve).

Foto: Instagram Boniface