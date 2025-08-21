Boniface-Milan e Diouf-Inter: l’ora di visite e firma

21/08/2025 | 23:10:18

Due aerei pronti nelle prossime ore per accogliere Victor Boniface e Andy Diouf per visite e firme. Domani sarà il giorno. Due operazioni completate: circa 30 milioni, tutto compreso, per Boniface che lascerà il Bayer Leverkusen per nuova e intrigante avventura. L’attaccante è di valore, su questo non si discute, aspettiamo i passaggi formali per mettere il punto definitivo. Diouf è la scelta dell’Inter, come abbiamo raccontato in ogni dettaglio nel pomeriggio. Anche lui è pronto a spiccare il volo, un 2003 di assoluta prospettiva e con una carriera in crescita dopo aver evidenziato le sue doti nel centrocampo del Lens. L’Inter aggiunge qualità e quantità, ulteriore conferma che non erano stati fatti ulteriori tentativi nelle ultime ore per Koné della Roma dopo il veto dei Friedkin.

Foto: Wikipedia