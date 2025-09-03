Boniface: “Il mancato trasferimento al Milan? Hanno deciso loro, se non fossi al 100% sarei in ospedale”
03/09/2025 | 16:17:58
Victor Boniface si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore del Werder Brema, parlando anche del mancato trasferimento al Milan: “Chi parla della mia forma fisica? Se non fossi al 100%, sarei in ospedale e non potrei parlare qui oggi. Il mancato trasferimento al Milan? Non dipendeva da me, loro hanno deciso di non portarlo avanti. Ho una forte mentalità: succede, va bene così, vado avanti”.
FOTO: X Werder Brema