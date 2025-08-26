Boniface: “Gli infortuni hanno compromesso il mio passaggio al Milan”

26/08/2025 | 11:37:59

Boniface è tornato a parlare e lo ha fatto senza filtri attraverso una diretta sul suo canale Twitch. L’attaccante ha spiegato, nel dettaglio, i motivi che ne hanno impedito il suo trasferimento al Milan e il suo rientro in Germania. Queste le parole del giocatore nigeriano: “A un certo punto ho mollato. Quando gli altri giocavano a calcio, io stavo solo lavorando per rientrare. Dopo il mio secondo infortunio al legamento crociato anteriore, non volevo nemmeno più giocare a causa del dolore del primo e di quello che ho passato durante il secondo. In quel periodo ho anche perso mia madre. Milan? Il trasferimento non è andato a buon fine a causa dei miei infortuni passati. Ho avuto due volte un infortunio al ginocchio destro, ed è una cosa che mi porto dietro da molto tempo”.

Foto: Instagram Boniface