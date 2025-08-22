Boniface è arrivato a Milano, ora le visite mediche

22/08/2025 | 15:25:47

Victor Boniface è arrivato a Milano. L’attesissimo attaccante è pronto per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Milan. Ma prima, visite mediche per l’idoneità sportiva, dopodiché il calciatore nigeriano apporrà la firma sul contratto. L’interesse dei rossoneri per Boniface risale al 10 luglio, quando Gianluigi Longari parlò per primo di una valutazione concreta. Il calciatore era il preferito del direttore sportivo Igli Tare, che ora può dirsi soddisfatto di aver portato a termine l’operazione.