Boniek sul Mondiale biennale: “E’ una proposta inutile, il calcio non può guardare solo ai soldi”

Boniek, vicepresidente della UEFA, ha parlato a Vikonos Web del Mondiale biennale: “Non vorrei polemizzare con nessuno, ma lo sport, il calcio, non può guardare solo ai soldi. Il mondo del calcio è per tutti, giovani, donne, club, per tanti anni siamo stati felici di giocare sempre ogni 4 anni ed ora si vuole ridurre ad ogni 2 anni, 16 gironi da 3 squadre, mi sembra tutto inutile me è una mia opinione. Quando giocavo io c’era il Mondiale a 1 6 squadre e andava tutto bene”.

FOTO: Wikipedia