Boniek: “Lewandowski non sarà mai un problema per la Polonia, ma per gli avversari”

08/09/2025 | 11:28:44

Partita dopo partita, la Polonia vola verso i mondiali: dopo aver battuto per tre reti a uno la Finlandia ieri sera, la nazionale guidata da Urban si gode il primo posto (ma con una partita in più) a braccetto con l’Olanda. A margine della vittoria, Zibi Boniek ai microfoni di Prawda Futbolu, ha parlato di Lewandowski (autore di un gol ieri sera): “Non ringiovanirà mai, sarà solo sempre più anziano. L’esperienza, la capacità di sfruttare un’occasione favorevole, queste qualità le avrà ancora a lungo. Non aspettiamoci che faccia le stesse cose in termini di resistenza, di movimento in campo. Ma Lewandowski, e che tutti se lo mettano bene in testa, è un problema per gli avversari. Non può essere un problema per noi, perché sarebbe semplicemente uno scandalo”.

Boniek Foto polandfootball