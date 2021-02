Boniek lancia la provocazione: “Ibra-Lukaku? Mi spiace li abbiano fermati”

Dopo un settimana, ancora non sembra terminare il post faccia a faccia tra Ibrahimovic e Lukaku. Anche Zibì Boniek, in collegamento con la Domenica sportiva, ha voluto dire la sua con una provocazione: “A me dispiace che li abbiano fermati, volevo vedere che se le davano di santa ragione. E ho il dubbio che avrebbe vinto Lukaku“. L’ex “Bello di notte” poi aggiunge: “E’ chiaro che erano da espellere, però fa parte del calcio. Da noi c’era il sottopassaggio, che oggi non esiste più, lì ce ne dicevamo di tutti i colori e ci aspettavamo per chiarire faccia a faccia. Non mi aspettavo questa scenata né da Ibrahimovic né da Lukaku”.

Foto: polandfootball