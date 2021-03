Boniek: “Al posto di Milik non avrei mai lasciato Napoli”

Zibi Boniek, presidente della Federazione polacca, ha parlato di Arkadiusz Milik ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “So che Milik è soddisfatto del Marsiglia ma io, se giocassi in Italia, ci penserei molto prima di andar via da quel campionato. Peccato sia finita così. Senza togliere nulla a Marsiglia ma io non avrei lasciato mai Napoli. Però mi ha detto che è felice li quindi va bene”.

Foto: Twitter PZPN