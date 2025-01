Nicolas Bonfanti dal Pisa al Bari: siamo ai dettagli. Conferme su quanto vi avevamo anticipato giovedì, il nome dell’attaccante era comparso a sorpresa in una mini lista. Il Sassuolo aveva proposto Moro, sullo sfondo Gondo, in pista anche De Luca ma soltanto se non fosse arrivato Bonfanti. Il Pisa ha confermato il via libera, trattativa rapida in soli 4 giorni, manca solo la firma.

Foto: Instagram personale