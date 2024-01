Bonfanti al Pisa e Gliozzi al Modena, scambio di attaccanti in dirittura

Si scalda l’asse Pisa–Modena. Il club toscano ha messo nel mirino l’attaccante della formazione canarina Nicholas Bonfanti. Il Pisa ha offerto Ettore Gliozzi per sbloccare l’operazione, un obiettivo del club emiliano. Ma non si tratterà di uno scambio secco. Infatti, il Modena vuole comunque un conguaglio economico. Le parti sono a lavoro, ma lo scambio sembra essere, ormai, in dirittura d’arrivo.

Foto: Instagram Gliozzi