Bonera: “Vittoria importante, stiamo lavorando nel modo giusto ma è solo l’ottava giornata. Il percorso è lungo”

Daniele Bonera, in panchina stasera al posto dell’assente Pioli, ha parlato così della vittoria dei suoi a Napoli ai microfoni di Sky Sport:

“Ibra? Vedremo l’entità del problema nei prossimi giorni, è di natura muscolare, ha messo il ghiaccio e da domani si faranno degli esami.

E’ una vittoria importante, rafforza la nostra convinzione e vuol dire che stiamo lavorando nel modo giusto, ma è solo l’ottava giornata per cui il percorso è ancora molto lungo.

Siamo lì in alto e sicuramente vogliamo restarci più a lungo possibile, stasera abbiamo affrontato una grande squadra e stiamo continuando a crescere partita dopo partita”.

