Bonera si ritira dal calcio, sarà un nuovo dirigente del Milan

Daniele Bonera ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal mondo del calcio a 38 anni. In una lunga lettera dedicata al Villareal, ultima squadra con cui l’ex terzino del Milan è sceso in campo, Bonera ha voluto ringraziare i tifosi e la società del sottomarino giallo per avergli dato fiducia nel corso delle ultime quattro stagioni trascorse in Liga e per avergli permesso di battere il record di giocatore più esperto a scendere in campo proprio con la maglia del Villareal. Bonera ha respinto declinato l’offerta di rinnovo proposta dalla squadra spagnola per fare rientro in Italia e entrare nello staff tecnico del Milan.

Foto: Twitter Villareal