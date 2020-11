Bonera: “Ibra è già carico. Non firmo per il pari, la nostra mentalità è quella di imporci ovunque”

Daniele Bonera, collaboratore tecnico di Pioli (assente per Covid-19), in vista della gara di Europa League contro il Lille, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Nella gara di andata abbiamo fatto degli errori di posizionamento. Vincere fa sempre bene. Adesso affrontiamo una grande squadra, prima in classifica nel girone e secondi in campionato. Assenza di Ibra? Il fatto che giochiamo ogni tre giorni ormai è una cosante, abbiamo una rosa forte e possiamo cambiare molti calciatori. Ho visto Ibra ieri sera, già dopo la risonanza era carico per tornare prima possibile. E’ un grande uomo, un grande atleta. Sottovalutati? La cosa importante è sentirsi forti all’interno della squadra, vogliamo rimanere in alto e le parole che arrivano da fuori fanno parte del gioco. Il Lille è bravo nel reparto d’attacco, cercheremo di sopperire alle mancanze della gara d’andata e abbiamo il massimo rispetto per loro. Pareggio? La nostra mentalità è quella di imporci ovunque, dobbiamo continuare su questa strada.”

Foto: sito uff Milan