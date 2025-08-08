Milan, i convocati per il Leeds

08/08/2025 | 13:25:36

Il Milan si appresta ad affrontare il Burnley nella giornata di domani. Tra gli assenti Warren Bondo, che si avvicina sempre più alla Cremonese. Nessuna sorpresa, come vi avevamo annunciato in esclusiva. Come già detto nella giornata di ieri, i dialoghi tra il centrocampista classe 2003 e Davide Nicola sono andati molto bene. Via libera della società rossonera per l’operazione di prestito secco, probabilmente oneroso. Oltre al giocatore francese, non figurano tra i convocati Mattia Liberali, diretto verso Catanzaro, e Christian Pulisic, alle prese col recupero dall’infortunio. In lista, sin da subito, il nuovo acquisto Ardon Jashari.

